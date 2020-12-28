ФПК запустила прямой поезд из Москвы в мурманские Апатиты до горнолыжного курорта

МУРМАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Первый двухэтажный поезд отправился днем из Москвы в Апатиты Мурманской области до горнолыжного курорта в Хибинах. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК", дочерняя компания ОАО "РЖД").

"В связи постановлением правительства Мурманской области в Апатитах действуют ограничения на въезд для граждан, не имеющих постоянную регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в этом городе. Поезд запущен, отправлением 14:50 из Москвы с прибытием в Апатиты в 14:49 следующих суток. Поездом смогут воспользоваться жители с пропиской в Кировске и Апатитах, а также люди, у которых есть разрешение на въезд", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что люди без прописки могут сдать билеты без дополнительных плат и сборов, вернуть деньги за неиспользованные билеты можно только в кассах дальнего следования АО "ФПК". О действующих ограничениях пассажиров будут также информировать сотрудники поездных бригад при посадке. "На транзитных пассажиров с проездными документами до Мурманска данные ограничения не распространяются", - отметили в ФПК.

Ранее сообщалось, что "Горнолыжный экспресс" из 11 вагонов будет курсировать с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года по специально разработанному расписанию, 14 декабря на брифинге по коронавирусу в Мурманске глава региона Андрей Чибис заявлял о планируемой отмене "Горнолыжного экспресса" в связи с эпидемиологической обстановкой в области.

Власти Мурманской области из-за пандемии приняли решение с 15 декабря ограничить бронирование отелей на территории региона, в том числе в Кировске и Апатитах, для приезжих из других регионов на месяц, до 15 января. Однако тем, кто успел забронировать отели и оплатить бронь ранее, проезд разрешат, но будут требовать справку с отрицательным тестом ПЦР.

В Кировске расположен главный горнолыжный курорт Мурманской области "Большой Вудъявр", он находится в 215 км от Мурманска и является самым высокогорным горнолыжным курортом северо-запада России. Для катания оборудовано около 30 трасс общей протяженностью 25 км, 15 из них имеют искусственное освещение. Добраться на вершину гор можно с помощью семи подъемников, три из них канатно-буксировочные, есть канатно-кресельная трасса, ленточная и гондольно-кресельная трасса. Рядом с курортом, в 16 км, расположен аэропорт Хибины.