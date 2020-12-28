{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мишустин назначил Антона Шалаева главой Росстандарта

Алексей Абрамов, возглавлявший Росстандарт с 2014 года, освобожден от должности по собственному желанию
Глава Росстандарта Антон Шалаев Росстандарт
Описание
Глава Росстандарта Антон Шалаев
© Росстандарт

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Антона Шалаева главой Росстандарта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кабмина РФ.

"Новым руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет Антон Шалаев", - говорится в сообщении правительства. Отмечается, что соответствующее распоряжение о назначении уже подписано.

Как указывают в кабмине, ранее Шалаев был заместителем руководителя Росстандарта. Этот пост он занял в 2016 году. К числу курируемых им направлений относились вопросы реализации государственной политики в сфере стандартизации, организации ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечения функционирования единой информационной системы по техническому регулированию, а также развития международного сотрудничества.

Алексей Абрамов, возглавлявший Росстандарт с 2014 года, другим распоряжением кабмина освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Глава Промсвязьбанка не видит перспектив для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ
Читать полностью