МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Антона Шалаева главой Росстандарта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кабмина РФ.

"Новым руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет Антон Шалаев", - говорится в сообщении правительства. Отмечается, что соответствующее распоряжение о назначении уже подписано.

Как указывают в кабмине, ранее Шалаев был заместителем руководителя Росстандарта. Этот пост он занял в 2016 году. К числу курируемых им направлений относились вопросы реализации государственной политики в сфере стандартизации, организации ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечения функционирования единой информационной системы по техническому регулированию, а также развития международного сотрудничества.

Алексей Абрамов, возглавлявший Росстандарт с 2014 года, другим распоряжением кабмина освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.