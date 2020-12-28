Трутнев заявил, что в "красной зоне" из-за пандемии находятся 5% инвестпроектов в ДФО

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Реализация нескольких инвестиционных проектов на Дальнем Востоке вызывает опасения из-за пандемии коронавируса. Как сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24", в так называемой красной зоне находятся не более 5% от имеющихся почти 2,6 тыс. проектов.

"Вне всякого сомнения, пандемия оказывала влияние и на развитие экономики, конечно, меня очень беспокоило, что будет происходить с проектами, которые реализуются на Дальнем Востоке. У нас их сегодня более 2,6 тыс., они реализуются с государственной поддержкой. Очень многие проекты, которые годами ожидали начала реализации, с учетом тех преференций, которые приняты в соответствии с решениями президента РФ Владимира Владимировича Путина, стартовали <...> В "красной зоне" у нас находятся не более 5% от этих 2, 6 тыс. проектов", - сказал Трутнев.

Он отметил, что "это не безнадежная история".

"Мы постараемся вытащить все, во всяком случае, будем стараться помочь каждому инвестору и каждый проект довести до конца", - добавил Трутнев.

Наиболее сложная обстановка с заболеваемостью в ДФО сохраняется в Магаданской области, а также на Камчатке и Сахалине. Больше всего новых заразившихся в Хабаровском крае - там врачи последние пять дней подтверждают коронавирус ежедневно более чем у 340 человек.