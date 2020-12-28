Глава Промсвязьбанка не видит перспектив для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

"Мы видели, что последнее решение Банка России как раз заключается в том, что ставка пока осталась на неизменном уровне. Она не была снижена на последнем совете директоров Банка России. Мы считаем, что какое-то время, наверное, это решение будет действовать, и в какой-то совсем обозримой перспективе мы не видим потенциала для дальнейшего снижения ставки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

18 декабря совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании принял решение в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, указав на более значительное и продолжительное влияние разовых проинфляционных факторов и рост инфляционных ожиданий.

Позже агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР) в аналитическом обзоре выразило мнение, что дальнейшее движение ставки в 2021 году, по базовому сценарию, будет происходить в сравнительно узком диапазоне - от 4% до 4,5%.