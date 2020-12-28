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В ЦБ заявили, что адаптация к карантинным мерам позволила умерить замедление экономики

Речь идет об экономической ситуации в IV квартале 2020 года, отметил регулятор

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Замедление экономики в IV квартале 2020 года было умеренным благодаря адаптации к карантинным мерам, говорится в материалах Банка России.

Произошедшее ухудшение эпидемической обстановки, частичный возврат ограничений и слабый внешний спрос оказывают сдерживающее влияние на деловую активность в российской экономике, заявили в ЦБ.

"Однако его масштаб существенно меньше, чем во II квартале, что связано с точечным характером ограничительных мер и адаптацией граждан и предприятий к новым условиям", - добавили там.

По оценкам Банка России, в 2020 году снижение ВВП может составить около 4%. При этом устойчивый рост возобновится весной 2021 года по мере нормализации ситуации с заболеваемостью. В 2021 году Банк России прогнозирует рост ВВП в диапазоне 3-4%.

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