"Сбер" станет разработчиком цифровой платформы для государственных сервисов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Сбер" станет разработчиком цифровой платформы, на которой будут создаваться и работать российское государственные сервисы, говорится в сообщении "Сбера".

"Сбер" получил право стать разработчиком цифровой платформы, на которой будут создаваться и работать государственные сервисы страны. Решение принято в результате открытого аукциона, организованного Минцифрой России, и вступило в силу в рамках подписания соответствующего государственного контракта", - отмечается в сообщении.

В основе платформы будут собственные технологии "Сбера", которые, в частности, уже используются в качестве компонентов облачной платформы "Сбера" - Platform V.

"Мы хотим, чтобы технологии "Сбера" применялись при создании единой государственной цифровой платформы, которая должна обеспечить быстрое и безопасное создание сервисов нового уровня для граждан, бизнеса и государства", - прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф.

В конце ноября Минцифры объявило конкурс на определение оператора цифровой платформы "Гостех" с ценой контракта 900 млн рублей. Как следовало из материалов к конкурсу, Минцифры ищет исполнителя для "оказания услуг по передаче неисключительных прав и обеспечению функционирования, администрирования и бесперебойной работы программного обеспечения в целях проведения эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе РФ "Гостех".

О платформе

С 1 ноября 2020 года по 31 мая 2022 года в России проходит эксперимент по созданию цифровой платформы "Гостех", которая объединит государственные информационные системы. До конца эксперимента оператор "Гостеха" должен создать IT-платформу, на базе которой будет построена вся система.

"Гостех" - это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством, на ней будут представлены различные сервисы, включая оформление аренды госимущества, постановку недвижимости на кадастровый учет, выдачу цифрового полиса обязательного медицинского страхования.