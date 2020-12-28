Банк России ведет переговоры о передаче Минбанка Промсвязьбанку

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Банк России ведет переговоры о передаче Московского индустриального банка Промсвязьбанку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Мы действительно ведем сейчас такие переговоры. Это одно из прорабатываемых решений с учетом профиля банка, большого портфеля кредитов промышленности, представленности в регионах", - сообщили в ЦБ.

Регулятор отмечает, что особенности бизнес-модели снижают привлекательность банка для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для Промсвязьбанка, развивающего близкие направления.

22 января 2019 года ЦБ РФ объявил о решении санировать Минбанк через Фонд консолидации банковского сектора. На тот момент банк занимал 33-е место по размеру активов среди российских банков.