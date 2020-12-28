Endesa инвестировала €35 млн в строительство солнечной электростанции в Испании

ТАСС, 28 декабря. Endesa (управляет ВИЭ-проектами в Испании через Enel Green Power Espa a) вложила €35 млн в строительство солнечной электростанции Augusto мощностью 49,91 МВт в муниципалитете Бадахос. Об этом говорится в сообщении Enel.

Как ожидается, электростанция ежегодно будет вырабатывать около 100,45 ГВТ ч, что эквивалентно совокупному ежегодному потреблению электроэнергии в таких городах, как Мерида и Альмендралехо и позволит избежать выбросов углекислого газа в атмосферу в объеме примерно 46,8 тыс. тонн в год.

На электростанции Augusto расположены почти 128 тыс. двусторонних фотоэлектрических панелей с пиковой мощностью 390 ватт. Двусторонние панели позволяют захватывать больше солнечной энергии, что делает их более эффективными в сравнении с обычными.

К настоящему времени станция уже начала поставку электроэнергии в сеть Эстремадуры.

Кроме того, Endesa намерена подать заявку на строительство еще 15 солнечных электростанций в Эстремадуре общей мощностью 1,15 ГВт.

Сейчас Endesa, через Enel Green Power Espa a, владеет и управляет в Испании ВИЭ-электростанциями на установленной мощностью свыше 7626 МВт, куда входят: 4711 МВт от обычных гидроэлектростанций, 2362 МВт от ветра, 471 МВт от солнца, 79 МВт малых ГЭС и 3 МВт от других возобновляемых источников.