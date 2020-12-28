В ОЗЭ "Кулибин" в Нижегородской области запустили первое производство

ТАСС, 28 декабря. Производство первого резидента особой экономической зоны "Кулибин" в городе Дзержинске - ООО "Пластматика" - запущено в понедельник в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт опытно-промышленному пуску крупногабаритного литьевого производства изделий из пластмасс ООО "Пластматика". Компания стала первым резидентом особой экономической зоны "Кулибин", который ввел производство в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Инвестиции в предприятие составляют 614 млн рублей. На производстве, которое выйдет на проектную мощностью в первом квартале 2021 года, будет создано 144 новых рабочих места. Предприятие будет выпускать автокомпоненты, одним из потребителей которой станет автозавод ГАЗ, мусорные контейнеры, которые, как ожидается, буду востребованы в рамках программы по раздельному сбору мусора, а также пластиковые паллеты, тару и другую продукцию.

Запуск предприятий еще двух резидентов ОЭЗ - компаний "Хома Адгезив" и "РТ-Композитные газовые баллоны" - ожидается в первом квартале 2021 года. В феврале 2021 года экспертный совет рассмотрит заявки новых потенциальных резидентов экономической зоны.

Первая в Нижегородской области особая экономическая зона "Кулибин" была создана в мае 2020 года в городе Дзержинске. Она действует на территории промышленного предприятия "ДПО "Пластик", ее площадь составляет более 72 га. Одним из приоритетных направлений деятельности резидентов ОЭЗ станут химия и фармацевтика, так как Дзержинск является одним из крупнейших в России центров химической промышленности. Власти региона рассчитывают привлечь на территорию ОЭЗ к 2033 году не менее 15 резидентов с общим объемом инвестиций в 9 млрд рублей, что позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест.

Для резидентов ОЭЗ снижены налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые пять лет, до 5% - в следующие пять лет, и до 14,5% - в дальнейшем. Также установлены нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортному налогу.