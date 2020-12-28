"Роснефть" снизила долю в "Восток Ойл" до 90%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" снизила долю участия в проекте "Восток Ойл" со 100% до 90%. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, снижение доли произошло 28 декабря.

Ранее правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по приобретению Trafigura 10% в "Восток ойл". В совете директоров "Роснефти" сделку одобрили на заседании 16 ноября.

Одновременно "Роснефть" может расширить ресурсную базу "Восток ойл" за счет Пайяхской группы месторождений, которая принадлежит "Нефтегазхолдингу" Эдуарда Худайнатова. Согласно сообщению "Роснефти", 25 декабря компания приобрела 100% в компании "Таймырнефтегаз", которая владеет лицензиями на Пайяхский и Северо Пайяхский участки в Красноярском крае. Срок действия лицензий на участки - до 2035 года "Роснефть" будет владеть активом через свои дочерние организации - "Восток Ойл", "РН-Трейд", "РН-Ресурс", "РН-Коммерция", "Финанс-М-ком" и "НГХ-Недра".

В компании сделки не комментируют.

Ранее "Роснефть" заявляла, что рассматривает возможность включения Пайяхи в периметр своего крупного проекта "Восток Ойл" на Таймыре.

Первая очередь проекта "Восток Ойл" обеспечит транспортировку до 50 миллионов тонн нефти в год, вторая - до 100 млн тонн, заявил недавно глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Добыча должна достичь 50 млн тонн в 2024 году и 100 млн тонн в 2030 году, при этом ожидается выход на плато на уровне около 115 млн тонн в год в 2033 году", - отмечается в отчете Sova Capital. Как отмечают аналитики инвесткомпании, "Роснефть" рассчитывает, что свободный денежный поток Vostok Oil будет положительным через четыре-пять лет после начала добычи. При этом они отмечают, что качество нефти "Восток ойл" ожидается уникальным и впервые позволит России экспортировать несмешанный низкосернистый сорт нефти на рынки Европы и Азии.