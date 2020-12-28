Продажи новых автомобилей в России за 11 месяцев упали на 9,8%

МОСКВА, 28 декабря./ТАСС/. Продажи новых автомобилей всех типов в России за январь - ноябрь 2020 года упали на 9,8%, до 1,5 млн штук, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"За 11 месяцев 2020 года в России было продано 1,5 млн новых автомобилей: 1,34 млн легковых авто, 85 тыс. ЛКА (легких коммерческих автомобилей), 63 тыс. грузовиков и 11,6 тыс. автобусов. Падение продаж по сравнению с тем же периодом 2019 года продолжает сокращаться и за 11 месяцев составило 9,8%", - отмечается в сообщении министерства.

При этом в Минпромторге подчеркнули, что Россия занимает четвертое место по продажам новых автомобилей среди европейских рынков.

"Конечно, результаты, которые российский рынок легковых авто показывает в этом году, хуже прошлогодних. Однако, я напомню, что в этом году весь мир столкнулся со сложнейшей ситуацией. Одни страны, сферы экономики, отрасли адаптировались быстрее, другие - медленнее", - отметил замминистра Александр Морозов.

Наиболее продаваемыми легковыми автомобилями стали Lada Granta (112 тыс.), Lada Vesta (96 тыс.), KIA Rio (78 тыс.), Hyundai Creta (66 тыс.), VW Polo (53 тыс.). При этом 86,4% проданных в России автомобилей - российского производства, уточнили в министерстве.

По ранее опубликованным данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых машин и ЛКА в РФ за январь - ноябрь упали на 10,3% в годовом выражении - до 1,346 млн автомобилей.