Швейцария вернет в США около $200 млн, конфискованных по делу Стэнфорда

ЖЕНЕВА, 28 декабря. /ТАСС/. Швейцарские власти вернут в США около $200 млн, конфискованных по делу финансиста Аллена Стэнфорда, отбывающего в этой стране 110-летний срок за мошенничество. Как сообщило в понедельник Федеральное управление юстиции Швейцарии, часть средств уже передана американским властям, а до конца декабря будут возвращены оставшиеся около $150 млн.

"Швейцария возвращает около $200 млн в Соединенные Штаты в рамках одного из самых крупных мошенничеств в американской истории. Средства будут переданы потерпевшим", - говорится в сообщении управления юстиции.

Эта реституция, пояснили в управлении юстиции, стала возможной благодаря вступлению в силу приговора, по которому был осужден Стэнфорд. В Берне напомнили, что с 2001 по 2008 год финансист "обманул тысячи инвесторов посредством организованной им по принципу пирамиды системы более чем на $7 млрд". В 2012 году он был приговорен в США к лишению свободы на 110 лет. Фонды были конфискованы в пользу потерпевших.

Швейцария оказала поддержку США в проведении уголовного расследования. Управление юстиции передало американским властям "важные банковские документы, относящиеся к различным счетам в швейцарских банках, и распорядилось о наложении ареста" на средства, находящиеся на этих счетах. В 2019 году после вступления в США в силу соответствующего судебного решения, швейцарское ведомство предприняло шаги к возвращению блокированных фондов в эту страну. 16 октября 2020 года Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил жалобу на решение о возвращении средств.

Власти США раскрыли преступную схему Стэнфорда в начале 2009 года. По данным следствия, в течение более 20 лет аферист руководил созданной им в Хьюстоне корпорацией Stanford Financial Group, действовавшей по принципу финансовой пирамиды. Через зарегистрированный в Антигуа и Барбуда Stanford Financial Bank мошенник продавал ценные бумаги, гарантировавшие инвесторам получение высокого процента в будущем. Средства, вложенные в компанию новыми пайщиками, использовались для того, чтобы рассчитаться с теми, кто начал сотрудничать с фирмой раньше. В итоге инвесторы, которые связались с компанией позднее всех, не получили никаких дивидендов. По данным прокуратуры, таким образом Стэнфорду удалось обмануть клиентов на сумму около $7 млрд. Личное состояние самого финансиста оценивалось в $2 млрд.

Летом 2009 года ФБР арестовало Стэнфорда, а его компания была ликвидирована. Из-за проблем со здоровьем суд над финансистом неоднократно откладывался.