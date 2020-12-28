Эксперт: доля e-commerce в общем обороте торговли в РФ в 2020 году может достигнуть 11%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Оборот российского рынка интернет-торговли по итогам 2020 года может вырасти в полтора раза и составить 3 трлн рублей, доля e-commerce в торговом обороте России может достичь 11%. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Ранее мы предполагали, что эта цифра будет на уровне 2,933 трлн рублей, точные данные можно будет назвать не раньше февраля. Однако сейчас уже очевидно, что ближе к реальности сумма, превышающая 3 трлн рублей, то есть примерно в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году", - сказал Соколов.

По итогам января - июня 2020 года доля e-commerce в общем обороте розничной торговли уже достигла 10,9% за счет весеннего локдауна. "Эта цифра стала историческим максимумом. Первый прогноз, что общий итог года будет 9,2%, не оправдался. Мы считали, что после снятия жестких ограничений все вернутся в офлайн-ретейл, однако не увидели спада покупательской активности в интернете. Предполагаем, что объем электронной коммерции в 2020 году составит 10-11% от общего объема розницы", - пояснил эксперт.

В 2019 году оборот дистанционной торговли составил 2 трлн рублей.