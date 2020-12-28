Зарплаты госслужащих в России выросли почти на 13% в 2019 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Среднемесячная зарплата государственных гражданских служащих (федеральных и в субъектах РФ) составила 60,2 тыс. рублей в 2019 году, что на 12,9% выше, чем в 2018 году, следует из данных Росстата.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в центральных аппаратах федеральных государственных органов составила 140 тыс. рублей, что на 10,6% больше чем в 2018 году. Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих равнялась 45,5 тыс. рублей (рост на 8% к 2018 году).

На конец 2019 года в РФ насчитывалось 727,5 тыс. госслужащих. В том числе 688,3 тыс. гражданских служащих на региональном уровне (без центральных аппаратов), из которых в федеральных государственных органах - 484,5 тыс. человек, в государственных органах субъектов РФ - 203,8 тыс. человек.

На муниципальной службе на конец 2019 года работало 296,1 тыс. человек.