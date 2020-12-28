"Северсталь" отказалась от требований более чем на 18 млрд рублей к сыну Черномырдина

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Северсталь" отказалась от требований более чем на 18 млрд рублей к Виталию Черномырдину - сыну бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина. Об этом говорится в материалах суда.

"Северсталь" заявила об отказе от требований к Черномырдину В. В. в общем размере 18 млрд 228 млн 067 тыс. руб., из которых: 13 млрд 13 млн 595 тыс. руб. - основной долг, 5 млрд 214 млн 471 тыс. руб. - неустойка, и просила исключить их из реестра требований кредиторов должника", - сказано в материалах картотеки арбитражных дел.

Суд принял отказ "Северстали" от требований и исключил их из реестра требований кредиторов Черномырдина - младшего.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. По итогам 2019 года компания произвела 11,85 млн тонн стали. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций.