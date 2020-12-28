На поддержку 13,4 тыс. бизнесменов Крыма за время пандемии направили более 1,5 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Объем финансовой поддержки 13,4 тыс. предприятий и бизнесменов Крыма за период пандемии составил свыше 1,5 млрд рублей, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

"Средства субсидии на общую сумму 1 млрд 540 млн рублей получили 13,4 тыс. субъектов хозяйствования. С начала приема заявлений удовлетворено 24,7 тыс. заявок", - написал Аксенов.

Он уточнил, что сейчас осуществляется выплата по региональной субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям из отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, в размере 29 млн рублей.

"По моему обращению правительством РФ было принято решение расширить период, за который возможно получение мер поддержки, не только за апрель - май, а с апреля по декабрь 2020 года. С января 2021 года предприятиям, пострадавшим от пандемии, будет предоставлена возможность получить региональную субсидию. Об условиях и начале подачи заявок будет сообщено дополнительно", - уточнил Аксенов.

С начала пандемии в республике выявили более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом. Рост числа заражений в регионе начался в октябре, максимальный показатель за сутки составлял 255. В декабре показатель начал увеличиваться. Максимум был зафиксирован 19 декабря - 357 человек. Менее 300 заразившихся за сутки в последний раз выявляли 9 декабря. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 343 человек, из них 14 переносят ее бессимптомно. Выздоровели в регионе за все время 18 873 человека, умерли 483 пациента.