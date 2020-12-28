Эксперты: в России цены на подсолнечник упали в декабре на 17%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Оптовые цены на подсолнечник в России в декабре снизились на 17%, на масло - на 7%, эксперты ожидают дальнейшее снижение стоимости. Об этом говорится в материалах аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе цены на подсолнечник упали на 1 975 рублей за тонну до 33 275 рублей за тонну (без НДС, EXW Европейская часть России), на подсолнечное масло - на 1 325 рублей за тонну до 83 500 рублей за тонну", - отмечается в сообщении.

Эксперты отмечают, что предложение подсолнечника высоко и фермеры готовы активно контрактовать по текущим ценам, однако некоторые переработчики все еще воздерживаются от закупок, ожидая еще более низких цен. "Рынок опасается введения экспортной пошлины на сырое подсолнечное масло в 15%. Ранее чиновники говорили о том, что проект соответствующего постановления готов и решение будет принято 21 декабря в зависимости от динамики розничных цен", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, экспортные цены на подсолнечное масло увеличились вслед за резким ростом цен на сою и пальмовое масло. Цены на условиях FOB (продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки) выросли на $30, до $1,170 тыс. за тонну. Эксперты полагают, что рынок подсолнечника близок к дну, так как котировки опустились ниже уровня, соответствующего ценам на масло уже с учетом 15% пошлины. При отсутствии пошлины рынок подсолнечника может отыграть все падение в декабре и установить новые ценовые рекорды.

16 декабря производители и ретейлеры подписали соглашения, в которых зафиксированы верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло на уровне 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. Эти цены будут действовать до 1 апреля 2021 года. Кроме того, с 9 января 2021 года начнет действовать повышенная экспортная пошлина на подсолнечник - 30%, но не менее €165 за тонну вместо нынешних 6,5%, но не менее €9,75 за тонну.