Скоростной электропоезд "Ласточка" вышел в первый рейс между Петербургом и Тихвином

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Скоростной электропоезд "Ласточка" вышел в первый рейс от Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге до города Тихвин в Ленинградской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Тихвин расположен на юго-востоке Ленинградской области, на обоих берегах реки Тихвинка (бассейн Ладожского озера) в 215 км от Петербурга.

"Северо-Западная пригородная пассажирская компания при поддержке администрации Петербурга и Ленинградской области, а также Октябрьской железной дороги продолжает расширять маршрутную сеть электропоездов "Ласточка" и запускает новый скоростной маршрут Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) - Тихвин", - сообщили в компании.

Маршрут Санкт-Петербург - Тихвин стал 13-м по счету, где эксплуатируются "Ласточки". По маршруту следования поезд будет делать остановки на станциях Мга, Волховстро-1, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылево, Костринский.

В Тихвине расположены такие достопримечательности, как мемориальный Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова, Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей, а также Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь (там хранится Тихвинская икона Божией Матери - одна из самых почитаемых святынь христианского мира), Тихвинский Введенский женский монастырь, Храм Иова Многострадального и другие.

"Ласточки" эксплуатируются АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" с 2015 года. Первым стал маршрут в Выборг. Всего в зоне обслуживания компании 12 маршрутов "Ласточек" на территории трех субъектов РФ (Петербург, Ленинградская и Новгородская области): от Петербурга до Великого Новгорода, Волховстроя, Выборга, Зеленогорска, Калища, Каннельярви, Кузнечного, Луги, Мельничного Ручья, Ораниенбаума, Сосново, их доля в общем объеме пассажиров - почти четверть.