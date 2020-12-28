ФРП снижает базовую ставку для промышленных проектов до 3%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) снижает базовую ставку по программам с 5% до 3% с нового года, а также начинает выдавать займы под 1% годовых на проекты во всех отраслях обрабатывающей промышленности, сообщил Минпромторг РФ.

"Наблюдательный совет ФРП принял решение снизить с 1 января 2021 года базовую ставку по программам ФРП до 3%. По ряду программ финансирования уже действует ставка 1%, что позволяет кредитовать промышленные предприятия на максимально выгодных условиях", - сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По программе "Проекты развития" ставка может быть снижена на два процентных пункта, до 1% годовых, если заемщик предоставит в качестве обеспечения по новому проекту банковскую гарантию, или если в рамках проекта будет приобретено преимущественно российское оборудование.

По программе "Цифровизация промышленности" базовая ставка будет составлять 3% годовых, при этом ставка по-прежнему будет снижена до 1%, если заемщик использует российское программное обеспечение или привлекает отечественного системного интегратора.

"По программам "Станкостроение", "Комплектующие изделия" и "Конверсия" ставка в первые 3 года останется на уровне 1% годовых, при этом для проектов, одобренных экспертным советом ФРП после 1 января 2021 года, после первых трех лет займа ставка составит 3% вместо 5% годовых", - отмечает министерство. По программе "Лизинговые проекты" ставка также останется на уровне 1% годовых для обрабатывающих производств, а для других лизинговых проектов, приобретающих отечественное оборудование и одобренных Экспертным советом ФРП после 1 января 2021 года, ставка будет снижена с 5% до 3%.

Набсовет также начнет выдавать займы до 2 млрд рублей под 1% годовых сроком до семи лет на проекты во всех отраслях обрабатывающей промышленности. В список не вошли производители табачных изделий, кокса, нефтепродуктов, ядерного топлива, предприятия пищевой промышленности и полиграфический бизнес, уточнил Минпромторг.

Ранее займы по этой программе могли получить только компании, выпускающие продукцию для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов, производители турбин большой мощности и бурового оборудования, а также .производители нетканых материалов, резиновых перчаток и оборудования для выпуска средств индивидуальной защиты.

Фонд развития промышленности с 2015 года профинансировал более 750 проектов на общую сумму займов свыше 171 млрд рублей, общий бюджет проектов превысил 420 млрд рублей.