Количество резидентов карельской ТОР увеличилось в 1,5 раза в 2020 году

ТАСС, 28 декабря. Число резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Кондопога" в Республике Карелия в 2020 году увеличилось в 1,5 раза. Сейчас в ТОР зарегистрированы девять компаний, что позволило создать в регионе новые рабочие места, сообщила пресс-служба главы республики в понедельник.

"Число резидентов территории опережающего развития "Кондопога" увеличилось до девяти. Департамент регионального развития Минэкономразвития России внес три новые компании в реестр территории опережающего развития "Кондопога" в качестве резидентов <...> В настоящее время идет подготовка документов и рассматривается еще целый ряд заявок на получение статуса резидента ТОР "Кондопога". Для моногорода каждое из производств означает и такой важный аспект, как появление новых рабочих мест. Для бизнеса же резидентство в ТОСЭР - это широкий набор преференций", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, среди новых резидентов - компания "Армахус", которая создает на территории региона производство быстровозводимых зданий модульного типа. Еще один новый резидент - ООО "Карельский агропромышленный комплекс" - занимается производством мяса и субпродуктов в охлажденном виде. А компания "Арвиос" планирует выпускать в ТОР изделия из природного камня. Эти три предприятия подписали соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего развития "Кондопога" с Министерством экономического развития и промышленности Карелии.

"ТОСЭР "Кондопога" существует ровно три года, и за это время она стала мощным стимулом для развития бизнеса. Вместе с компаниями в район пришли значительные инвестиции. Резиденты ТОСЭР изготавливают экологическую продукцию из дикоросов, реализуют проекты по глубокой переработке древесины, развиваются в сфере туризма, производят строительные материалы. Уже в ближайшее время в Янишполе откроются два завода по переработке рыбы", - отмечается в сообщении.

ТОР "Кондопога" предлагает резидентам значительные льготы, прежде всего, в налогообложении. В частности, налог на имущество и земельный налог для предприятий ТОР равны нулю, налог на прибыль 5% вместо 20%. Значительно снижены отчисления по заработной плате, что позволит создать больше рабочих мест.

Кондопога - моногород, в котором проживают 31 тыс. человек, он расположен в 47 км от Петрозаводска, градообразующим предприятием является Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат, который признан банкротом. На нем работают около 3,5 тыс. человек.