Поезд Кисловодск - Гагра будет курсировать на новогодние праздники

ПЯТИГОРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Туристический поезд "Сочи" свяжет на новогодние праздники Кисловодск и Гагру, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороге (СК ЖД).

"28 декабря туристический поезд № 927/928 "Сочи" отправился в первый рейс из Кисловодска в Гагру. На время новогодних праздников комфортабельный состав, стилизованный под 70-80-е годы прошлого века, свяжет курорты Кавказских Минеральных вод и Черноморского побережья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители и гости Кисловодска смогут уехать на Черноморское побережье туристическим поездом в период по 9 января. Состав отправляется в 17:15 мск и прибывает в Гагру на следующие сутки в 11:30 мск. В обратном направлении из Гагры поезд по 10 января включительно будет отправляться в 18:43 мск и прибывать в Кисловодск в 11:38 мск следующих суток.

По данным пресс-службы, в пути следования предусмотрены остановки на станциях Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир, Белореченская, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Цандрипшт. График движения поезда разработан таким образом, чтобы в путешествие туристы из курортной зоны Кавказских Минеральных вод, а также жители Ставропольского и Краснодарского краев могли отправиться вечером или ночью, в первой половине дня прибыть в Абхазию и провести там целый день. Вечером туристы смогут отправиться в обратный путь.

"Продление маршрута туристического поезда "Сочи" до Кисловодска стало возможным благодаря активному сотрудничеству СКЖД и руководства Ставропольского края. Сегодня мы не просто связываем курорты Кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья, мы впервые запускаем прямой поезд из Кисловодска в Абхазию. Уверен, что этот маршрут оценят пассажиры, - отметил заместитель начальника СКЖД Сергей Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

Туристический поезд "Сочи" начал курсировать по маршруту Туапсе - Гагра с 15 августа. За это время он успел перевезти около 18 тыс. пассажиров. Поезд сформирован из вагонов, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. Вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, розетками и usb-портами для подзарядки гаджетов.