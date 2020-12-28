"Газпром" поставит "Русхимальянсу" газ для переработки в Усть-Луге на 4,8 трлн рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Газпром" и "Русхимальянс" заключили договор на поставку газа для последующей его переработки на газоперерабатывающем комплексе в районе Усть-Луги и производства сухого отбензиненного газа (СОГ), сжиженного природного газа (СПГ), сжиженных углеводородных газов, пентан-гексановой фракции, этановой фракции. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Сумма сделки составляет 4,834 трлн рублей. Срок - 20 лет с даты начала поставок.

Также компании заключили договор на поставку "Русхимальянсом" в адрес "Газпрома" СОГ на общую сумму 1,934 трлн рублей. Срок исполнения этого контакта - 20 лет с даты начала поставок.

Соответствующие договоры были заключены 8 июня 2020 года. Сторонам еще предстоит определить механизм ответственности за непоставку или неприемку газа и СОГ, исходя из стандартных коммерческих практик.

"Русхимальянс" - компания, созданная для реализации проекта газоперерабатывающего завода в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги.