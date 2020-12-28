Доля Петербурга в уставном капитале оператора по обращению с ТКО составит 25%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург получит 25-процентную долю в уставном капитале нового акционерного общества, которое станет оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в агломерации город - Ленинградская область. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Смольного.

"Александр Беглов подписал постановление правительства об участии города в создании оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Губернатор <…> подтвердил намерение города по созданию совместно с правительством Ленинградской области, ПАО "Интер РАО ЕЭС" и ПАО "Банк ВТБ" оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Начальный уставной капитал нового акционерного общества составит 99,99 млн рублей. Доля Санкт-Петербурга в уставном капитале составит 25%", - говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Отмечается, что деятельность оператора будет связана с раздельным сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов. При этом оператор планирует финансировать проекты за счет собственной выручки, а также привлекать кредитные ресурсы для строительства новых объектов.

"Санкт-Петербург и Ленинградская область - одна агломерация, одна экологическая система. У нас много общих проектов. Очень важно развивать и единую инфраструктуру обращения с отходами", - привели в пресс-службе слова Беглова.

Распоряжение об участии в акционерном обществе ранее подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В документе прописана доля участия регионе в уставном капитале в размере 25% плюс одна акция.

Ранее сообщалось, что акционерное общество - "Невский экологический оператор" - создается Петербургом и Ленинградской областью совместно с ПАО "Интер РАО" и Банком ВТБ. Ленинградская область предоставит несколько своих площадок для размещения заводов по переработке мусора и полигонов. Банк ВТБ и ПАО "Интер РАО" в составе учредителей акционерного общества обеспечат финансовую устойчивость и соблюдение экологических стандартов. 7 октября главы Петербурга и Ленинградской области, генеральный директор ПАО "Интер РАО ЕЭС" Борис Ковальчук и президент - председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин подписали соглашение о намерениях, цель которого - развитие сотрудничества и обмен опытом при реализации совместных проектов в области обращения с отходами.