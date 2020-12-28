Глава АСИ: национальную социальную инициативу запустят во всех регионах в 2021 году

МОСКВА, 28 декабря./ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует запустить проект национальной социальной инициативы во всех субъектах РФ в 2021 году. Об этом сообщила в понедельник глава агентства Светлана Чупшева в интервью телеканалу "Россия-24".

"Национальная социальная инициатива затрагивает каждого из нас, - сказала она. - Сейчас с губернаторами, с региональными министерствами, с неравнодушными людьми, которые готовы включаться в эту работу, смотрим и проектируем, как организовать этот клиентский путь, чтобы он был в интересах, самое главное, человека. Уверена, что уже в следующем году такая масштабная работа будет развернута уже во всех субъектах нашей страны".

По словам Чупшевой, проект касается проблем доступности образования, здравоохранения, сферы социальных услуг. "Мы изучаем, с какими проблемами, с какими сложностями сталкивается человек на этом пути, и как можно улучшить этот путь с точки зрения качества оказания [помощи], быстроты и доступности", - добавила руководитель агентства.

Проект национальной инициативы запущен для повышения эффективности работы социальных учреждений и организаций. По предложению президента России Владимира Путина было принято решение систематизировать проблемы и административные барьеры, с которыми сталкиваются люди при получении государственной поддержки. Ранее в пилотном режиме проект опробовали в Республике Башкортостан, Калининградской, Кемеровской, Нижегородской и Новгородской областях.