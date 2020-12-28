Altus Capital завершила сделку по покупке 25% "Детского мира"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Инвесткомпания Altus Capital завершила расчеты с акционерами "Детского мира" по приобретению 25% акций ретейлера, говорится в материалах компании.

"Компания "Галф Инвестментс Лимитед" ("Покупатель"), инвестиционная компания Altus Capital, настоящим сообщает об успешном завершении всех расчетов по направленному ранее приглашению направлять заявки на продажу акций "Детского мира" и приобретении 25% от общего количества акций", - говорится в сообщении.

В ноябре инвесткомпания Altus Capital объявляла о намерении приобрести до 29,9% акций "Детского мира", но позднее сократила желаемый пакет акций до 25%.