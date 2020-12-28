СП "Системы" и "Сбера" купило 64,37% "Группы Электрозавод"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Совместное предприятие АФК "Система" и "Сбера" - ООО "Мегаполис - Инвест" - купило у группы частных инвесторов 64,37% акций производителя электротехнического оборудования "Группа Электрозавод" за 24,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении корпорации.

Согласно сделке, СП купило 64,37% пакета акций АО "Электрозавод" и опосредованно 100% контроля над ООО "Электрокомбинат" (вместе - "Группа Электрозавод"). Цель сделки - создание ведущего в России производителя трансформаторного оборудования и реализация девелоперского проекта на принадлежащих "Группе Электрозавод" земельных участках в Москве, отмечают в "Системе".

В рамках сделки "Мегаполис - Инвесту" ("Система" владеет 75,86%, "Сбербанк Инвестиции" - 24,14%) стороны предоставили СП акционерное финансирование в размере 11 млрд рублей и 3,5 млрд рублей соответственно. Кроме того, "Сберинвест" предоставило СП заемное финансирование на 10,2 млрд рублей. Стороны также заключили соглашения, предоставляющие АФК "Система" право приобрести принадлежащую "Сберинвест" долю в уставном капитале "Мегаполис - Инвеста".

В периметр "Группы Электрозавод" входят мощности по производству трансформаторного оборудования в Москве и Уфе, сервисные подразделения, научно-исследовательский и проектный институты, инжиниринговый центр, а также земельные участки в районе метро "Электрозаводская" в Москве площадью 19 га.

Стороны ожидают, что как в трансформаторный, так и в девелоперский бизнес "Группы Электрозавод" будут в дальнейшем привлечены дополнительные соинвесторы.