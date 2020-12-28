В Boeing считают, что мировые авиакомпании в 2020 году потеряют около $160 млрд

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Потери мировых авиакомпаний из-за пандемии коронавируса по итогам 2020 года могут составить порядка $160 млрд. Такое мнение высказал в понедельник президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в интервью телеканалу " Россия-24 ".

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Я думаю, что авиакомпании будут терять деньги. В этом году они потеряют порядка $160 млрд", - сказал он.

По мнению Кравченко, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, авиакомпании используют только 50% провозных мощностей.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта предоставило российским авиакомпаниям компенсацию за снижение пассажиропотока на фоне пандемии в размере 13,6 млрд рублей из возможных 20,95 млрд рублей, аэропортам - 9,1 млрд рублей из 10,9 млрд рублей.