В Boeing считают, что российский самолет МС-21 будет востребован на рынке

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский самолет модели МС-21 будет востребован на рынке гражданской авиации. Такое мнение высказал в понедельник президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Что касается МС-21, я считаю, что это абсолютно инновационный самолет, - сказал он. - Я желаю ему успеха в сертификации, я уверен, что этот самолет будет очень востребован".

По его словам, российская модель задумывалась как прямой конкурент новейшим западным образцам. Кравченко добавил, что МС-21 "взял самое лучшее" из разработок последнего десятилетия. "Это означает, что это будет единственный самолет начала следующего десятилетия, который будет иметь большую инновацию", - объяснил он.

"МС-21 - это последнее подтверждение того, что Россия в этот партер театра гражданской авиации вернулась на первый ряд", - добавил Кравченко.

МС-21 - это гражданский самолет среднемагистрального класса, разработанный корпорацией "Иркут". Сейчас новая модель проходит сертификационные испытания. МС-21 рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также в качестве альтернативы самолетам зарубежного производства: Airbus А320, Boeing 737 и другим.