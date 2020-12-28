Хуснуллин рассчитывает, что проблему с водой в Севастополе решат в скором времени

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новые источники воды обнаружены в Севастополе. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выразив надежду, что в скором времени проблема с водой в регионе будет решена.

"Благодарю губернатора за хорошую работу, за оперативное и правильное решение по поставке воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек. Работы идут по плану, найдены дополнительные источники, так что мы надеемся, что в скором времени Севастополь водой будет полностью обеспечен!" - написал Хуснуллин в Instagram по итогам встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.