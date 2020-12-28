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Хуснуллин рассчитывает, что проблему с водой в Севастополе решат в скором времени

Вице-премьер сообщил о найденных дополнительных источниках

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новые источники воды обнаружены в Севастополе. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выразив надежду, что в скором времени проблема с водой в регионе будет решена.

"Благодарю губернатора за хорошую работу, за оперативное и правильное решение по поставке воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек. Работы идут по плану, найдены дополнительные источники, так что мы надеемся, что в скором времени Севастополь водой будет полностью обеспечен!" - написал Хуснуллин в Instagram по итогам встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Хуснуллин также отметил, что он с губернатором обсудил реализацию ФЦП в Севастополе. "Впервые за многие годы освоение составляет около 100%. В 2020 году построено в два раза больше объектов ФЦП, чем годом ранее. И главное - сделаны заделы на будущее", - сообщил он.

По словам вице-премьера, объекты законтрактованы на несколько лет вперед, что позволит наращивать темпы их ввода.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

Теги
РоссияКрымСевастопольХуснуллин, Марат Шакирзянович
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