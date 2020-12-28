Ситуационный центр социально-экономических вопросов появится в ДФО

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Центр мониторинга социально-экономической ситуации регионов Дальнего Востока для оперативного реагирования властей появится в макрорегионе. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Мы готовим сейчас ситуационный центр, такой пульт управления, мониторинга и анализа всей социально-экономической ситуации регионов, которыми мы занимаемся, с тем, чтобы мы могли как оперативно реагировать на какие-то ситуации, так и заниматься долгосрочным анализом и планированием", - сказал Чекунков в интервью телеканалу РБК.

По его словам, вся работа министерства и института развития Дальнего Востока будет существенно автоматизирована. Так, к примеру, в лесной отрасли Агентство по привлечению инвестиций создало электронный банк земли.

Чекунков отметил, что министерство также будет применять опыт Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) в цифровизации. В качестве примера он привел автоматизацию процесса выдачи рыбоводных участков для аквакультуры.

"Мы не только создали электронную карту, на которой инвесторы могли буквально пальцем рисовать рыбоводный участок себе среди зон "можно" и не заступая на зоны "нельзя", получать этот участок. Мы внутри Росрыболовства, федерального агентства, автоматизировали процесс подготовки документов и процесс электронной расторговки участка на аукционе, сократив процедуру практически в пять раз", - пояснил Чекунков.