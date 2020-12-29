Аналитики ожидают роста рынка страхования жизни в России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Рынок страхования жизни в 2021 году перейдет от стагнации к росту благодаря повышению интереса граждан к инвестициям, говорится в материалах рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Восстановлению активной динамики сегмента будет способствовать сохранение низких ставок по депозитам, увеличение интереса граждан к различным инвестиционным инструментам, в том числе, в результате изменения в налогообложении доходов с депозитов с 2021 года, снижение порога входа и тем самым повышение доступности полисов ИСЖ и НСЖ для более широкого круга клиентов", - отмечают эксперты.

Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", темпы прироста премий по страхованию жизни составят 20-25% в 2021 году относительно 2020 гола, по консервативному сценарию, рынок вырастет на 15-20%.

При этом аналитики ожидают, что после восстановления во втором полугодии этого года, в 2021 году динамика премий по многим другим видам страхования замедлится.

По базовому прогнозу агентства, рынок non-life (виды страхования отличные от страхования жизни) вырастет на 2-3%, рынок в целом (life и non-life) - на 7-9%. В случае реализации консервативного сценария взносы по non-life покажут незначительную отрицательную динамику (от минус 1 до 0 %), рынок в целом (life и non-life) вырастет на 4-5%.

"Мы полагаем, что восстановление динамики страхового рынка в значительной степени будет зависеть от того, как долго деловая активность будет возвращаться к докризисным уровням. Факторами неопределенности по-прежнему остаются дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом и длительность рецессии в мировой экономике", - указывают эксперты.