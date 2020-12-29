Россияне стали чаще забывать свои пароли и пин-коды от банковских карт

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Количество россиян, которые забывают свои пароли и пин-коды от банковских карт в этом году выросло на 15%. При этом каждый пятый житель России сталкивался с тем, что не помнил свой пароль, следует из опроса Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

Так, 51% опрошенных россиян для хранения паролей полагаются на собственную память. При этом на забывчивость пожаловался каждый пятый респондент.

Между тем, 80% из тех, кто использует везде один пароль, делают это для того, чтобы его не забыть. В 2020 году 15% опрошенных стали забывать данные от личных кабинетов или пин-коды чаще. Результаты опроса, проведенного в социальных сетях Райффайзенбанка, подтверждают этот тренд: 45% респондентов признались, что вспомнить пины и пароли в 2020 году было труднее, отметили в банке.

Согласно опросу, 93% респондентов пользуются личными кабинетами онлайн-магазинов и сервисов. Из них 82% ежемесячно заходит не более чем на пять интернет-сервисов, 16% опрошенных - лишь на 5-10 сервисов, а 2% заявили, что активны на 11-20 интернет-площадках.

В целом 83% россиян используют разные пароли, однако 18% участвующих в опросе признают, что предпочитают пользоваться одним и тем же паролем при заходе в личные кабинеты различных интернет-сайтов.

В опросе Райффазенбанка, который прошел 14-16 декабря 2020 года, приняло участие 4,5 тыс. человек.