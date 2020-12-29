На Камчатке "заморозили" цены на подсолнечное масло и сахар

ТАСС, 29 декабря. Власти Камчатского края утвердили коэффициенты к розничным ценам на рафинированное подсолнечное масло и сахарный песок, заключив соответствующее соглашение с федеральными министерствами, производителями и торговыми сетями, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Это четырехстороннее соглашение. Оно заключено между Минпромторгом РФ, Минсельхозом РФ, производителями и крупными розничными сетями. В рамках этого соглашения у нас в стране зафиксированы цены на сахар-песок и на подсолнечное масло. Они зафиксированы с двух сторон. С одной стороны они зафиксированы производителями, с другой - представителями розничных сетей", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития и торговли Камчатского края Юлии Морозовой.

Из-за того, что цены на продукты питания сильно отличаются в зависимости от районов Камчатки, регион разделили на ценовые зоны. Первая ценовая зона - это Авачинская агломерация, в которую входят Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизово и Елизовский район. В этой зоне цена за 1 кг сахара-песка зафиксирована на уровне 64 рублей, за 1 литр рафинированного подсолнечного масла - 139 рублей. Вторая ценовая зона - Мильковский, Соболевский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский и Быстринский районы. Там цена сахара-песка зафиксирована на уровне 76 рублей за 1 кг и 154 рубля - за литр масла. Третья ценовая зона - это все районы Корякского округа и Алеутский район, где стоимость килограмма сахара зафиксирована на уровне 125 рублей, масла - 205 рублей.

Контроль за ценообразованием в розничной сети в регионах России осуществляют Федеральная налоговая и Федеральная антимонопольная службы. Обращения жителей, фотографии, посты в соцсетях станут предметом разбирательства и послужат основанием для наложения штрафов на те магазины, которые превышают установленные цены.

Президент РФ Владимир Путин в декабре поручил правительству принять меры для стабилизации на внутреннем рынке страны цен на базовые продовольственные товары, в том числе на сахар-песок и подсолнечное масло. Минсельхоз России, Минпромторг России, производители сахара и растительного масла заключили соглашения о принятии мер по снижению и поддержанию цен на эти виды товаров. Камчатка в числе первых регионов подключилась к федеральному соглашению по сдерживанию цен.