На основной региональной трассе Приморья приступили к замене четырех мостов

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы приступили к сооружению четырех новых мостов на главной региональной трассе Приморского края - Артем - Находка, сообщает во вторник пресс-служба правительства края.

"Дорожники начали разбор старого моста на 86-м км трассы Артем - Находка, после чего приступят к сооружению нового на его месте. Длина конструкции составит 24,5 м. Сейчас рабочие АО "СПЕЦСУ" при помощи специализированной техники ломают старые железобетонные конструкции моста. Параллельно строители работают на строительстве мостов на 89-м, 91-м, 95-м км трассы Артем - Находка", - говорится в сообщении.

На 89-м км трассы рабочие начали бурить скважины под опоры, на остальных они сделали объезды, приступают к демонтажу старых конструкций. В этом году в регионе, помимо строительства в общей сложности четырех мостовых переходов на трассе в Находку, началось сооружение еще семи мостов общей протяженностью участков реконструкции почти 12 км. Большинство из них сдадут в 2021 году.

Трасса Артем - Находка соединяет Владивосток с развитым портом и третьим крупнейшим городом региона - Находкой, на ней также расположены города Фокино и Большой Камень. Кроме того, трасса Артем - Находка - порт Восточный является частью международного транспортного коридора "Приморье-1". Первый этап проекта - участок в районе Артема протяженностью 18 км - был сдан в 2016 году.

Строительство магистрали от Владивостока разделено на три этапа, сейчас идет реализация второго - строительство участка автодороги от 18-го до 40-го км. По окончании реализации проекта протяженность дороги Владивосток - Находка - порт Восточный составит 146 км. Финансирование ведется из федерального и регионального бюджетов.

Дорога Артем - Находка - порт Восточный должна увеличить скорость движения автотранспорта в обоих направлениях до 110 км/час, за счет чего заметно сократится время пребывания в пути, а также увеличатся допустимые нагрузки - 11,5 тонны на ось. Расчетная интенсивность движения к 2033 году может составить 30 тыс. автомобилей в сутки.