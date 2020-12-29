Россияне перечислили самые востребованные профессии в новогодние праздники

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 42% россиян уверены, что продавцы и кассиры станут самыми востребованными профессиями в новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"По мнению 42% участников опроса, самыми востребованными профессиями на новогодних праздниках станут специальности продавцов и кассиров. На втором месте оказались курьеры - 36% респондентов отметили, что популярность услуг доставки на праздниках, по их мнению, вырастет. Чуть меньше опрошенных (34%) отметили значимость доступности медицинских услуг и востребованность медработников", - говорится в тексте исследования.

Треть россиян предположили, что среди населения в праздничные дни увеличится спрос на услуги водителей, а 23% опрошенных отметили, что популярность вырастет у аниматоров.

При этом 15% жителей России считают востребованной в праздники профессию парикмахера, 13% - повара или кондитера, по 5% - официанта и уборщика.

Исследование проводилось в декабре текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие более 3 тыс. человек.