Минкультуры проиндексирует зарплаты работников подведомственных учреждений

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Заработная плата сотрудников учреждений, подведомственных Министерству культуры РФ, в 2021 году будет проиндексирована с учетом инфляции. Об этом сообщила в интервью российским информагентствам министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Самое главное - мы не планируем снижать финансирование наших подведомственных учреждений. Более того, проиндексирован их фонд оплаты труда, и со следующего года он будет увеличен с учетом инфляции", - сказала министр, не назвав точную сумму.

Любимова заметила, что это делается "в тяжелейший год, когда все были обеспокоены тем, что зарплата может снижаться". По ее словам, индексация станет "одним из главных подспорий" для учреждений культуры.

Ранее Банк России сообщил, что инфляция по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6-4,9%.