МЭР выдало компаниям 300 млн рублей на продвижение аудиовизуальной и IT-продукции за рубеж

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития совместно с Российским экспортным центром заключили по итогам 2020 года с компаниями 13 соглашений на 300 млн рублей для продвижения аудиовизуальной и IT-продукции за рубеж до 2022 года, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Отмечается, что Минэкономразвития выдало второй транш субсидий в размере 40 млн рублей на эти цели. "В частности, компания "РВВ Филм" получила более 20 млн рублей, а компании "Кей Ди студиос" и "Кинокомпания "СТВ" более 20 млн рублей (в дополнение к предыдущим траншам) на продвижение аудиовизуальной и IT-продукции за рубеж до 2022 года", - отмечают в Минэкономразвития. При этом большую часть субсидий (260 млн рублей) российские компании получили еще в октябре.

По данным Минэкономразвития, реализуемые проекты позволят отечественной продукции завоевывать зарубежные рынки порядка 134 стран, в частности Европейского союза, Китая, стран Африканского континента, Азии, Южной Америки. Ожидаемая экспортная выручка от реализации данных проектов в 2022 году составит порядка 1,5 млрд рублей.

"За счет субсидии будет компенсироваться до 80% затрат организаций на осуществление маркетинговых исследований, юридического сопровождения экспортных сделок, а также языковую адаптацию российских продуктов, в том числе на разработку дизайна, интерфейса IТ-продукции, регистрацию и продление товарных знаков и международных патентов", - указывают в министерстве.

"В программе приняли участие 11 российских компаний, которые получили субсидии на продвижение, адаптацию и сертификацию своей продукции к требованиям внешних рынков. Программа была утверждена в конце 2019 года и ее запуска с нетерпением ждали представители анимации и кинематографии. И мы рады отметить, что нам удалось привлечь к программе внимание IT-компаний. Участники прошли специальный отбор на соответствие требованиям", - отмечает заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев.

По его словам, одним из получателей субсидии стала IT-компания "Рубиус Групп", которая предлагает продукт для поддержки бизнеса (видео-платформа Visius, которая анализирует автомобильный и пешеходный трафик вокруг места и помогает выбрать помещение для открытия бизнеса с самой высокой проходимостью).

Он добавил, что реализация программы поможет российским компаниям сохранить и расширить количество рабочих мест, а государство в свою очередь получит дополнительные налоговые поступления. "Кроме того, продвижение наиболее успешной российской продукции за рубеж будет способствовать формированию положительного имиджа России", - подчеркнул замминистра.

Экспорт в сфере кинематографии

"Мы поддерживаем реализацию программы, ведь это огромный вклад в развитие экспорта в сфере кинематографии и креативных индустрий. Компании получают поддержку на маркетинговую составляющую, разработку и изготовление рекламной продукции на иностранных языках, ее размещение в СМИ и интернете, на дублирование и субтитрирование аудиовизуальной продукции. Нам очень приятен тот факт, что часть проектов, которые уже получили субсидии в рамках данной программы, были поддержаны Министерством культуры и Фондом кино, например "Белка и Стрелка. Карибская тайна", "Эбигейл", "Вратарь галактики", "Фиксики", - прокомментировал заместитель министра культуры России Максим Ксензов.

Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова отметила, что крайне важно адаптировать российскую продукцию для зарубежных рынков, начиная от дубляжа и субтитрирования, заканчивая локализацией подходов к продвижению. "Подобный подход, безусловно, поможет нашим производителям расширить свое присутствие на зарубежных рынках. В этом году Минкультуры России совместно с "Роскино" запустили проект "Russian Film Festival онлайн", в рамках которого продвижение российских фильмов адаптировали под страны проведения мероприятий - Австралия, Мексика, Испания и Бразилия. При этом важно повышать прозрачность распределения субсидий и вовлекать ключевых лидеров индустрии в принятие решений подобного рода", - сообщила Маркова.