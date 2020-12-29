Бизнес Москвы посчитал спорной идею ввести ответственность за отмену имущественных торгов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Предложение московского регионального отделения "Деловой России" ввести ответственность за отмену торгов по продаже имущества вызвало неоднозначную реакцию в бизнес-сообществе: представитель одной из электронных торговых площадок (ЭТП) выступил против того, чтобы брать на себя ответственность за организатора торгов, бизнес считает, что потеря задатка при отмене торгов - не основная проблема. Однако все опрошенные ТАСС эксперты сошлись в том, что полностью переложить ответственность за отмену торгов на ЭТП нельзя.

Ранее московское отделение "Деловой России" обратилось к руководителю Департамента Москвы по конкурентной политике Ивану Щербакову с просьбой ввести ответственность за отмену торгов по продаже имущества, в том числе банкротного, для электронных торговых площадок (ЭТП) в Москве. В бизнес-объединении считают, что площадки должны возвращать задаток, который участники вносят при проведении торгов, в двойном размере. Это убережет компании от убытков при отмене торгов и позволит более эффективно реализовывать имущество, считают в организации. Там также указали, что нередко организаторы торгов "пытаются освободить себя от какой-либо ответственности".

Спорная инициатива

Идея бизнес-объединения встретила неоднозначную реакцию как среди представителей электронных торговых площадок, так и предпринимателей. В существующем виде спорной инициативу "Деловой России" считает руководитель управления развития отраслевых проектов "РТС-тендера" Виктор Баранов. "Оператор ЭТП несет техническую функцию по организации процедуры, поэтому идея перекладывания на него ответственности организатора за неподписание протокола торгов деструктивна. Наша статистика показывает, что за год отменяется не более 1% имущественных торгов. Сюда не включена статистика по торгам арестованным имуществом, поскольку специфика электронной процедуры такова, что отмена может состояться даже после подписания сторонами договора", - сообщил Баранов.

По его словам, также непонятно, о каких убытках участников идет речь. "РТС-тендер" в случае отмены торгов по заявлению участника возвращает и задаток (если он хранится на виртуальном счете площадки), и тариф за участие, поскольку экономический эффект от процедуры не был достигнут, отмечает Баранов. Собеседник агентства также добавил, что "все торги происходят в электронном виде, соответственно, накладные расходы тоже минимальны".

С предложением "Деловой России" также не согласен гендиректор компании по производству медицинского оборудования "Медиком" Николай Лисеев. По его словам, потеря внесенного задатка - не главная проблема в имущественных торгах.

"Ключевая проблема - после торгов слишком мало времени дается на привлечение кредитных средств. Если бы город давал шесть месяцев на оплату 70% суммы, успешных торгов было бы больше. По тем торгам, которые мы рассматривали для участия - давалось один-два месяца. Банки не успевают провести одобрение [кредита] в такой короткий срок", - сообщил Лисеев. По его словам, необходим механизм "ускорения" сделок, при котором город сможет оценивать объект перед торгами по форме банка, а банк - принимать эту оценку для залога по кредиту. Лисеев также сообщил, что не слышал о жалобах других участников рынка на убытки при отмене торгов.

Полностью поддержал инициативу генеральный директор ГК "Консул" Евгений Степанов. "Инициатива происходит из глубинного понимания процессов, которые есть на данный момент. Сейчас в них много негативного. В частности, задатки в сфере торгов, где необходимо внести достаточно крупную сумму относительно суммы торгов. Если это аренда - задаток вносится от годовой стоимости арендной платы, если это продажа - тоже большие суммы, и, как правило, бизнес не обладает свободными деньгами в таком объеме. Всегда это связано с привлечением денег извне, и, конечно, это не проходит безболезненно. Мы иной раз отказываемся от участия в конкурсных процедурах по причине того, что не можем потянуть сумму задатка", - сообщил Степанов.

По его словам, участие в подобных процедурах требует и больших трудовых затрат. "Должны быть люди, они работают, тратят время, силы. Ты их постоянно обучаешь, отправляешь на семинары, на разные мероприятия, и такие отмены, действительно, больно бьют", - считает гендиректор ГК "Консул". Он также добавил, что возвращение задатка в двойном размере пойдет "не на то, чтобы заработать, а на то, чтобы повысить прозрачность и доступность этих закупок, увеличить конкурентность за счет повышения дисциплины у торговых площадок".

Позиция бизнес-объединения

По словам члена совета московской "Деловой России", вице-президента Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства Владимира Кузнецова, предложение бизнес-объединения, скорее всего, касается описания механизма взаимодействия между площадкой и участниками торгов. "Площадка должна получить с организатора какой-то депозит, который может быть использован в качестве возврата, чтобы это были не расходы площадки, а расходы организатора. В документе прописан сам механизм - это расходы не площадки - площадка в данном случае выступает как лицо, которое будет осуществлять расчет с участниками торгов", - пояснил он.

Кузнецов также предположил, что практикой отмены имущественных торгов, вероятно, часто пользуются недобросовестные организаторы, которые заинтересованы продать имущество конкретному покупателю на конкретных условиях. Отсутствие жалоб Кузнецов объясняет тем, что доказать прямую связь между потерей денег и отказом от проведения торгов "крайне сложно", при этом, по его словам, тема отмены торгов имеет "массовый характер".

"То, что просит "Деловая Россия" - это современное, нужное и актуальное требование для того, чтобы обе стороны, участвующие в торгах, - тот, кто их организует, и тот, кто участвует, - одинаково понимали, что недобросовестное поведение приведет к дополнительным затратам. Если задаток при торгах будет возвращаться в двойном размере, то, конечно, организатор будет думать, прежде чем неправильно сформулировать что-то при организации торгов либо отказаться от них", - считает Кузнецов.

По его словам, коллизия состоит в том, что организатор при подготовке конкурсной документации указывает свое право отказаться от всех заявок, не неся при этом никакой ответственности. "Но отказ от всех заявок есть ни что иное, как отказ от проведения торгов, по которым он должен вернуть двойной размер. Здесь есть юридические тонкости, которые используются на сегодняшний день всеми организаторами торгов. Просьба "Деловой России" - как раз все привести к действиям гражданского кодекса, не подменяя одно понятие другим", - заключил представитель бизнес-объединения.

Кому отвечать за отмену торгов

Участники рынка сошлись в том, что полностью переложить ответственность за отмену торгов на ЭТП нельзя.

По мнению гендиректора ГК "Консул" Евгения Степанова, в отмене торгов не всегда виновата площадка, но при этом он считает, что ЭТП "должна нести ответственность в том числе, не одна и не за всех, но в части тех действий, которые нарушили права участников торгов". Также, по его словам, внедрение новой инициативы даст торговой площадке основания для того, чтобы предъявлять более жесткие требования к собственникам имущества, которые размещают закупку. "Сейчас таких оснований нет - разместились, формально документы предоставлены - все, давайте торговаться. Потом что-то не получилось, отозвали закупку - и никто ничем не рискует. И на это смотрят сквозь пальцы. Так вот инициатива как раз направлена на то, чтобы устранить существующую юридическую коллизию и чтобы каждый участник рынка чувствовал свою ответственность", - заключил Степанов.

Руководитель управления развития отраслевых проектов "РТС-тендера" Виктор Баранов считает, что если цель - защитить участников имущественных торгов, то справедливо будет делать это симметрично. "По ту сторону электронных процедур есть достаточное число участников, которые отказываются от заключения договора по итогам торгов, в которых сами же принимали участие, и требуют вернуть задаток. Наиболее разумным будет предусмотреть необходимые изменения для обеих сторон на уровне регулятора, которые учтут интересы всех", - считает представитель торговой площадки.

Член совета московской "Деловой России" Владимир Кузнецов также указывает, что ответственность должны нести и организатор, и площадка. "Нельзя отдельно на площадку все возложить, иначе тогда рухнут все торги. Здесь должна быть здоровая ответственность каждого из участников. Площадка должна убедиться в том, что организатор действительно добросовестный. Имеет смысл проработать детально всю систему взаимоотношений, чтобы все участвовали добросовестно. <…> Глобально нужно организатора и площадку привести к некой ответственности, чтобы площадке было невыгодно организовывать торги, которые потом отменятся, а организатор должен нести вполне конкретные финансовые риски", - считает представитель "Деловой России".