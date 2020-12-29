Роскачество проверило крабовые палочки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Роскачество провело повторную проверку крабовых палочек и выяснило, что вся проверенная продукция безопасная и качественная. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты исследовали семь торговых марок (далее - ТМ): "Vici Приорити", "Меридиан" ("Снежный краб"), "Санта Бремор" ("Снежный краб"), "Каждый День", "Красная цена", "Русское море" и "Aro". Продукцию проверили на наличие патогенных микроорганизмов, в том числе бактерий группы кишечной палочки и клостридий, токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк и другие), консервантов. Эксперты также оценили органолептические свойства (вкус, цвет, запах и консистенция) и проверили соответствие требованиям маркировки.

"По итогам исследования 2020 года, все товары соответствуют обязательным требованиям законодательства, то есть безопасные и качественные", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в организации, крабовые палочки "Vici Приорити" вновь подтвердили право претендовать на российский Знака качества, так как соответствовали не только обязательным требованиям, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Остальные шесть марок по тем или иным показателям (содержанию белка, жира, наличию сои или консистенции товара) немного не дотянули до требований стандарта Роскачества.

Поскольку по итогам исследования все товары оказались безопасными, специалисты Роскачества провели сравнительную экспертизу торговых марок, чтобы выяснить, в какой продукции больше всего белка, но меньше крахмала, а также кто из производителей не использует сорбиновую и бензойную кислоты (отметим, что данные консерванты разрешены при изготовлении крабовых палочек). Количество белка и крахмала в крабовых палочках не регулируется российским законодательством. Роскачество при проведении исследования установило нормы на эти показатели. Согласно им, высококачественной может считаться продукция с массовой долей белка не менее 8%, крахмала - не более 14%.

Результаты проверки

Как сообщили в организации, лидерами по содержанию белка (рыбного фарша сурими) стали "Vici Приорити" и "Санта Бремор" ("Снежный краб"). Меньше всего крахмала в крабовых палочках "Меридиан" ("Снежный краб") и "Санта Бремор" ("Снежный краб"). Сорбиновая и/или бензойная кислоты выявлены в незначительных количествах (при этом заявлены в маркировке) только у двух торговых марок: "Vici Приорити" и "Каждый День". У остальных крабовых палочек консервантов нет.

В Роскачестве напомнили, что использование этих консервантов не запрещено законодательством, однако об их наличии нужно обязательно указывать в составе на этикетке. Красителей, кроме кармина, в крабовых палочках не выявлено. Больше всего кармина в продукции "Каждый День". У "Vici Приорити", например, данный краситель отсутствует вовсе.

Проверка также показала, что меньше всего соли в палочках "Vici Приорити" (1,4%), больше всего - в продукции "Каждый День" и "Красная цена" (2,2%). Роскачество выявило ДНК сои у торговой марки "Aro". Как отметили в Роскачестве, претендовать на получение Знака качества может только та продукция, в которой более дорогой рыбный фарш не заменяют полностью или частично соей, хотя законом такая замена не запрещена.