"Ъ": машиностроители предупредили о росте цен из-за удорожания металлопроката

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования ("Росспецмаш") обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему подорожания металлопроката, рост цен на который в декабре составил от 35 до 50%. Об этом во вторник со ссылкой на копию письма в адрес главы государства пишет газета "Коммерсантъ".

В ассоциации предупредили о том, что дальнейший рост цен на металлопрокат заставит предприятия машиностроения поднять в ответ цены на свою продукцию и скажется на стоимости техники для сельского хозяйства, строительства, добычи полезных ископаемых и транспорта. В письме предлагается рассмотреть введение плавающей экспортной пошлины на металлопрокат "с целью обеспечения цен на металл на 20% ниже, чем на мировых биржах".

Письмо с похожим содержанием также направлено в Минпромторг, отмечает газета.

Возможность обращения к чиновникам также рассматривают предприятия автомобильной промышленности. Как сообщили газете в автомобильной компании "Соллерс", отдельные виды проката в следующем году подорожают на 30%. Рост цен также подтвердили в "Камазе", подчеркнув, что ситуация может привести к подорожанию комплектующих.

Федеральная антимонопольная служба России в понедельник предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию сроком на полгода.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить резкий рост цен на арматуру, которая используется при строительстве жилья. Поручение было дано в ответ на письмо исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Дениса Новикова, который пожаловался на резкий рост стоимости арматуры. По его словам, начиная с середины ноября 2020 года цена на нее выросла более чем на 50%, а поставщики предполагают дальнейший рост цен в начале 2021 года и объясняют его повышенным спросом на сталь на мировых рынках.