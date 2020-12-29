"Дочка" ВЭБ.РФ инвестировала 500 млн рублей в цифровизацию грузоперевозок

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. VEB Ventures - инвестиционная "дочка" ВЭБ.РФ - инвестировала 500 млн рублей в цифровую B2B-платформу организации грузоперевозок Deliver, войдя в капитал компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе VEB Ventures.

"Цифровая B2B-платформа организации грузоперевозок Deliver получила 500 млн рублей от VEB Ventures, инвестиционной "дочки" ВЭБ.РФ. Финансирование будет направлено на масштабирование IT-продукта, расширение географии присутствия и запуск новых сервисов для клиентов и перевозчиков", - отметили в пресс-службе, уточнив, что таким образом VEB Ventures вошел в капитал компании. При этом доля в капитале компании не раскрывается.

Deliver - сервис для поиска перевозчиков груза. Сейчас к сервису подключено более 59 тысяч компаний.

"Масштабное развитие бизнеса позволит Deliver удовлетворить растущий спрос со стороны клиентов. Наша задача здесь - поддерживать дальнейшую цифровизацию логистики таким образом, чтобы создать для всех участников рынка прозрачные и безопасные условия, в которых они смогут снижать свои издержки. Это позитивно отразится и на конечных покупателях. Deliver направит выделенные средства на обеспечение бесшовной интеграции своих технологий в клиентские системы, создание и внедрение алгоритмов предикативной геолокации транспорта", - прокомментировал ТАСС сделку генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

VEB Ventures - компания группы ВЭБ.РФ, созданная для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Среди приоритетов в работе компании - финансирование перспективных компаний с привлечением собственных средств, средств частных и государственных фондов, а также содействие российским стартапам в выходе на международные рынки.