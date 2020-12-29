Эксперты назвали цифровую трансформацию и налоговый маневр главными IT-событиями 2020 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Цифровая трансформация, в том числе в государственных структурах, и налоговый маневр для российских IT-компаний стали ключевыми событиями, которые произошли в отрасли за 2020 год. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты, главы компаний и представители органов власти.

Так, по словам директора Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, после смены правительства России в январе 2020 года началось стимулирование и беспрецедентная поддержка IT-отрасли. По словам главы РАЭК, этот вектор задал председатель правительства Михаил Мишустин, ключевой предпосылкой мер поддержки отрасли стало вхождение в состав правительства лиц, осознающих роль IT в современной экономике, ожидания и потребности этой отрасли.

"Пандемия стала толчком развития IT и digital, сейчас происходит ускоренная цифровизация всех сфер жизни. Коронавирус - катализатор для "пандемического" регулирования (например, принятия законов об удаленной работе), массового перехода в онлайн, бума онлайн-образования и электронной коммерции, а также появления "противовирусных" технологический решений", - сказал он.

"Помимо этого, в 2020 году в стране был запущен механизм льготного кредитования, направленный на ускорение цифровой трансформации различных отраслей экономики. Программа обеспечит финансовую поддержку отечественным разработчикам ПО и сформирует комплексную систему финансирования разрабатываемых компаниями стратегий цифровой трансформации. При этом продолжается грантовая поддержка компаний-разработчиков", - добавил он, уточнив, что сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер поддержки, который позволит развиваться российским информационным технологиям, используя государственные преференции.

По словам заместителя премьер-министра Республики Татарстан Романа Шайхутдинова, уходящий 2020 год был очень непростым, но даже в таких условиях Россия смогла не только мобилизовать свои ресурсы на решение вопросов, связанных с пандемией, но и продолжить повестку развития. "Одним из важных событий в сфере государственного управления стало введение кардинально нового подхода к цифровой трансформации госведомств. Так, во всех федеральных и региональных госорганах назначены CDTO (замруководителя, ответственные за цифровизацию), разработаны программы цифровой трансформации со своими показателями результативности и системой их постоянного мониторинга", - сказал он, уточнив, что это уже в ближайшее время покажет положительную динамику по сокращению сроков и повышению качества реагирования на обращения граждан.

Курирующий IT-отрасль вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в свою очередь отметил, что президент России определил в этом году цифровую трансформацию как одну из ключевых национальных целей. "Новые технологии можно сравнить с электричеством: чтобы пользоваться электроприборами, не нужно знать, как ток бежит по проводам, - важен только результат. Гражданам не нужно знать, как устроены цифровые технологии. Главное, чтобы жизнь с ними становилась комфортнее", - сказал он.

Налоговый маневр и адаптация к изменениям

Плуготаренко из РАЭК напомнил, что впервые российская цифровизация была признана и документально закреплена на высшем государственном уровне только в июле - когда она вошла в список национальных целей развития. "Осознавая важность ускоренного развития информационных технологий в стране, государство разрабатывает и водит ряд серьезных мер по поддержке отрасли. В 2020 году принято решение снизить ставку налога на прибыль для IT-компаний с 20% до 3%, а также снизить ставку по страховым взносам с 14% до 7,6%, что является исключительным событием IT-сферы и экономики в целом", - отметил Плуготаренко.

С тем, что налоговый маневр оказался чрезвычайно полезен отрасли, говорит и директор "1С" Борис Нуралиев. Однако самым заметным явлением этого года для отрасли, конечно же, можно назвать так называемый коронакризис, добавил он. "С одной стороны карантин, самоизоляция и другие ограничения не могли не сказаться негативно на экономике, бизнесе, благосостоянии граждан - а значит, у IT-компаний стало меньше клиентов. С другой стороны - это стимулировало цифровизацию многих бизнесов, повысило востребованность современных облачных и мобильных IT-решений для организации удаленной работы и взаимодействия, онлайн-образования, электронного документооборота, интернет-торговли, автоматизации доставки и других", - пояснил Нуралиев, добавив, что, например, количество пользователей облачных программ "1С" выросло в 2020 году на 65%.

Курс на подготовку кадров

Также Шайхутдинов отметил, что другое не менее важное событие уходящего года - создание на базе университета "Иннополис" опорного образовательного центра по направлениям цифровой экономики. "Университетом уже начата большая работа по разработке механизма регулярной актуализации образовательных программ под запросы реального сектора цифровой экономики и повышению квалификации преподавателей вузов и ссузов, которых научат внедрять цифровые технологии в образовательные программы и применять их при преподавании профильных дисциплин. При поддержке Минцифры и Минобрнауки до 2024 года включительно будет сформировано более 140 эталонных образовательных программ и обучены около 80 тыс. преподавателей высших и средних учебных заведений со всей России", - добавил он.

Директор университета "Иннополис" Кирилл Семенихин напомнил, что в 2020 году на базе университета открылся первый в России Институт искусственного интеллекта, который займется научной и образовательной деятельностью и развитием ИИ-проектов в нефтегазовой отрасли, медицине, геоинформационных технологиях, промышленности, новых материалах и микроэлектронике. "Одним из ключевых событий 2020 года можно назвать разработку и утверждение федерального проекта "Искусственный интеллект". Внедрением решений ИИ в деятельность федеральных органов исполнительной власти вплотную занимаются представители Минэнерго, Минпромторга, Минкультуры, Минобрнауки, Росреестра, Россельхознадзора, ФНС - под руководством вице-премьера Чернышенко", - сказал он.

Гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина сказала, что пандемия и переход на дистанционный режим значительно повлияли на то, как живут и работают люди. "Это ускорило внедрение технологий в повседневную жизнь, компании буквально за считанные недели запускали новые проекты, которые могли помочь людям немного спокойнее и комфортнее пережить это время. Несмотря на возросшую нагрузку на IT-сектор, несравнимо сложнее это время переживал малый и средний бизнес, предприниматели, сохранившие рабочие места, - настоящие герои уходящего года. Их важность для общества видна и по направленности государственной поддержки - в частности, снижение страховых взносов с заработной платы с 30% до 15%, - одна из важнейших ее частей", - считает Бунина.

Безопасность данных

Из-за резкого перехода многих компаний на "удаленку" в этом году среди всех категорий населения - от пенсионеров до руководителей корпораций - стала очень востребована кибербезопасность, считает управляющий директор в России, странах СНГ и Балтии "Лаборатории Касперского" Михаил Прибочий. "В результате этих событий можно сказать, что мир стал чуть более защищенным. Компании начали учитывать актуальный ландшафт угроз и внедрили необходимые решения, чтобы минимизировать риски киберинцидентов. Согласно нашим исследованиям, в бюджете компаний на IT увеличилась доля средств, которые планируется инвестировать в развитие информационной безопасности", - сказал он.

Также он отметил, что 60% компаний разрешают сотрудникам использовать свои собственные устройства для работы - сотрудникам необходимы тренинги на тему кибербезопасности, чтобы все были в курсе рисков и знали, как безопасно работать с корпоративными ресурсами.

Другим важным событием года, которое оказалось на стыке IT и кибербезопасности, стало внедрение социального мониторинга. Мнения экспертов по этому поводу разделились. Так, замгендиректора "Программный Продукт" Георгий Лагода считает, что с использованием цифровых технологий государство успешно внедрило системы по соблюдению социальной дистанции - введены специальные пропуска, чекины, проводится социальный мониторинг.

При этом исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин наоборот отметил неудовлетворительную работы Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы в период пандемии и карантина с персональными данными. "Неуничтожение персональных данных граждан, которые они подавали для пропусков, плохая работа сервисов, связанных с пропусками, утечка базы данных 300 тыс. москвичей, переболевших коронавирусом, случившаяся с 8 на 9 декабря", - перечислил он.

Но исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" отметил и позитивные события в 2020 году, среди которых: налоговый маневр, отнесение оборота данных в ведение государства (принятие закона о праве требовать удаления общедоступных персональных данных), переход Росатома и "Ростелекома" на отечественное программное обеспечение (ПО) и рост спроса на отечественные IT-продукты для удаленной работы.

О нацпроекте

Почти все, что происходило, происходит и будет происходить с развитием цифровой экономики в России в ближайшие 10 лет, реализуется в том числе в соответствии с одноименным нацпроектом. Вместе с тем, что касается выполнения бюджета нацпроекта "Цифровая экономика", то, к примеру, по данным Счетной палаты, он сейчас является одним из самых низких в России. Так, по итогам января - сентября кассовое исполнение нацпроекта составило 20,6% (против 12,3% годом ранее за тот же период). Также в ведомстве отмечают одной из главных проблем внесение в паспорт нацпроекта и входящих в него федеральных программ слишком большого количества изменений, что в целом усложняет мониторинг реализации нацпрограммы.

Тем не менее, как заявлял глава Минцифры РФ Максут Шадаев, по итогам 2020 года исполнение бюджета нацпроекта планируется более 90% (против 73,3% в 2019 году). По словам министра, в этом году кассовое исполнение в два раза лучше, чем в прошлом.