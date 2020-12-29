Экспорт зерна из России в 2020 году вырос на 20%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта зерна из России увеличился в 2020 году на 20% по сравнению с показателем за 2019 год и по состоянию на 27 декабря достиг 57,5 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзор ведет планомерную работу по наращиванию экспорта российского зерна и продуктов его переработки. Объемы поставок за рубеж зерновых культур на 20% превысили показатели прошлого года, составив, по данным ФГИС "Аргус-Фито", по состоянию на 27 декабря 2020 года 57,5 млн тонн", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, основной объем экспорта пришелся на пшеницу - 38,3 млн тонн, ячмень - 6,1 млн тонн, кукурузу - 3,7 млн тонн, жмыхи - 2,2 млн тонн, подсолнечник - 1,4 млн тонн.

Российское зерно в 2020 году поставлялось в 138 стран мира, а основными покупателями были Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Бангладеш, Казахстан.

Турция выступила ключевым импортером и закупила с начала 2020 года практически 11,3 млн тонн зерновой продукции. Это самый высокий показатель по поставкам в Турцию зерна за все время отправок продукции из России.

Саудовская Аравия закупила 3,2 млн тонн зерновых культур, что в 2,5 раза выше показателя прошлого года. В основном увеличение экспорта произошло за счет роста поставок ячменя. При этом благодаря проведенной работе Россельхознадзора в 2019 году Саудовская Аравия снизила требования к пшенице в части повреждения клопом-черепашкой, что позволило России начать поставки этой зерновой культуры (теперь поврежденность клопом-черепашкой может составлять 0,5%, ранее было 0%).

Как сообщили в Россельхознадзоре, по сравнению с 2019 годом в текущем году значительно вырос экспорт зерновой продукции в Иран, Судан, Пакистан, Таиланд. Кроме того, экспорт зерна в Китай с начала 2020 года превысил 1,88 млн тонн, что на 11% выше уровня прошлого года. В настоящее время Китайская Народная Республика занимает пятое место в рейтинге стран - импортеров российской зерновой продукции.

Нарушения по качеству зерна

Однако, несмотря на перечисленные достижения, в 2020 году значительно увеличилось количество нотификаций о не соответствии зерновых культур требованиям стран-импортеров. Как сообщили в Россельхознадзоре, с начала года поступило 15 таких нотификаций (для сравнения: в 2019 году было 10 нотификаций). Причем если ранее претензии стран-импортеров касались карантинного фитосанитарного состояния российского зерна, то в текущем году уведомления в большинстве случаев касаются показателей безопасности (остаточное содержание пестицидов и наличие ГМО).

Значительная работа Россельхознадзором проведена по борьбе с недостоверным декларированием зерна.

Так, в период с января по ноябрь 2020 года было обнаружено более 25 лабораторий, в основном на территории г. Москвы, Московской области и Ростовской области, фактически отсутствующих и не осуществляющих деятельность по адресам регистрации. При этом зафиксировано, что на основании протоколов испытаний этих несуществующих учреждений выдавались декларации о соответствии продукции.

Россельхознадзор в 2020 году выдал 2120 предписаний о прекращении или приостановлении действия деклараций о соответствии на зерно и продукты его переработки в связи с их несоответствием установленным требованиям законодательства. "Выпуск в обращение зерна с неподтвержденными характеристиками, его дальнейшая переработка и последующее производство муки, крупы, макаронных и хлебобулочных изделий может негативно отразиться на развитии экспортного потенциала Российской Федерации", - добавили в ведомстве.