В Россельхознадзоре заявили, что разработка вакцины от коронавируса завершится в январе

"Сейчас специалисты продолжают такие разработки, и мы надеемся, что в конце января у нас будет вакцина. Мы уже провели все исследования и сейчас вышли на завершающий этап: скоро будем регистрировать препарат, а затем запустим производство в нашем институте во Владимире (ФГБУ "Федеральный центр охраны животных", ВНИИЗЖ - прим. ТАСС)", - сказал он.

По его словам, вакцина будет продаваться в свободном доступе. "По объему мы пока не ориентировались, ведь это дело коммерческое. Например, мы выпускаем многовалентные вакцины от ящура сотнями миллионов доз. Мы наши препараты разрабатываем таким образом, чтобы можно было быстро работать и быстро налаживать производство", - уверен Данкверт.

Он заверил, что в случае, если вакцина от коронавируса будет востребована, то специалисты смогут сразу наладить ее выпуск в больших объемах. "У нас все возможности есть для этого", - подчеркнул глава Россельхознадзора. Данкверт также сообщил о том, что многие страны интересуются этой вакциной, но это не значит, что этот интерес будет иметь какое-то продолжение.

"Пока получаем вопросы о том, какой институт занимается разработками, как именно они проводятся. Иногда иностранные средства массовой информации просят нас предоставить видеосъемки исследований, и мы их предоставляем", - рассказал он. Глава Россельхознадзора напомнил о том, что существует еще одна важная разработка российских ученых: тест-системы для диагностики коронавируса у животных. Ее же можно использовать для тестирования продукции, упаковочного материала и других образцов внешней среды.

"По этому направлению мы уже активно работаем, и нашими диагностическими наборами заинтересовались представители Бразилии, поскольку у них появились претензии по безопасности мяса, поставляемого в Китай, который сообщил, что выявил на нем следы новой коронавирусной инфекции", - заявил Данкверт.