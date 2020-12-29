Россельхознадзор оценил влияние запрета поставок азербайджанских томатов на экономику РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Запрет на поставки томатов из Азербайджана не может отразиться на российских потребителях и экономике, поскольку объем поставок томатов из Азербайджана зимой незначителен. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Большие объемы поставок помидоров идут из Азербайджана в Россию летом, когда овощи выращиваются в открытом грунте. Объем поставок зимой составляет всего 8-10 тыс. тонн, из которых уже завезено в Россию около 4 тыс. К тому же мы уже разрешили поставки с некоторых предприятий Азербайджана, так что речь идет не о таком уж большом объеме помидоров, учитывая, что наше тепличное овощеводство в этом году выросло на 100 тыс. тонн", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли запрет отразиться на экономике России.

"Мы не вводим запреты просто так, мы каждый раз учитываем экономику производства и, если понимаем, что поставка зараженных вирусами или другими вредителями продуктов (в данном случае помидоров) очень дорого обойдется нашей стране, то запрещаем ее. Да, какое-то время мы будем есть азербайджанские помидоры и получать удовольствие, но потом это удовольствие превратится в тысячи безработных людей в России, которые работали в тепличных комбинатах и потеряли место из-за погибших от, например, мозаики пепино помидоров", - пояснил Данкверт.

По его словам, Россельхознадзор работает по такой схеме с каждой страной, и каждая страна-импортер должна понимать, что она не застрахована от рестрикций, если ее фитосанитарная служба работает неэффективно.

Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Затем с 17 декабря Россельхознадзор частично снял временные ограничения на ввоз в РФ томатов из Азербайджана, разрешив поставки пяти предприятиям. 23 декабря был снят запрет на поставку помидоров еще с 12 азербайджанских предприятий.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2020 году на томаты приходится больше четверти от общего объема ввозимых в страну овощей (по прогнозу, 485 тыс. тонн в 2020 году при 558 тыс. тонн в 2019 году). За девять месяцев 2020 года основной страной - импортером томатов в РФ является Азербайджан (38%), Турция (14%), Марокко (10%), Китай (9%) и Белоруссия (7%).