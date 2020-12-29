Кабмин выработает стимулы для министерств эффективнее тратить средства

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выработает стимулы для министерств и ведомств эффективнее тратить средства и переносить расходы на следующий год лишь в экстренных случаях. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы в правительстве договорились о том, что выработаем меры, чтобы стимулировать наши министерства и ведомства эффективнее тратить деньги в очередном финансовом году, а если они переходят, то это должно быть либо какое-то экстраординарное решение, либо это должны быть какие-то, в том числе и финансовые, стимулы к тому, чтобы деньги были освоены до конца очередного финансового года", - отметил Силуанов.

Власти неоднократно призывали министерства и ведомства быстрее и эффективнее осваивать бюджетные средства. Так, по словам Силуанова, объем переходящих остатков расходов бюджета на 2021 год могут составить около 1 трлн рублей. Практически такая же сумма была не израсходована бюджетом и в 2019 году и перешла на 2020 год.

Дополнительное стимулирование экономики

Объем дополнительного стимулирования экономики России со стороны государства в 2021 году составит около 1% ВВП, сообщил Силуанов.

"У нас в следующем году объем дополнительного стимулирования составляет около 1% ВВП. Мы же выходим на нормальные принципы бюджета с 2022 года, а в следующем году по-прежнему сохраняем дополнительное стимулирование экономики", - отметил глава Минфина.

Поддержка экономики и граждан во время пандемии коронавируса в 2020 году обошлась государству в 4,5% ВВП за счет привлечения долговых ресурсов на внутреннем рынке и накопленных резервов.

Траты из ФНБ

Минфин в 2021 году планирует продолжить траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а в 2022 году, исходя из прогнозов цен на нефть, перейдет к пополнению фонда.

"В 2021 году то же самое - мы планируем использовать средства [ФНБ], в 2022 году, исходя из действующих прогнозов цен на нефть, мы будем пополнять его", - сообщил Силуанов.

Пополнение резервного фонда

Резервный фонд правительства РФ пополнится на 400-450 млрд рублей в 2021 году за счет переноса ряда трат, рассказал министр финансов.

"В этом году мы накопили еще дополнительно чуть больше 400 млрд рублей, 400-450 млрд рублей, около этого. Это будут нецелевые средства, которые будут в следующем году пополнять Резервный фонд. Напомню, что у нас в бюджете на следующий год сидит 107 млрд рублей - Резервный фонд правительства, и есть норма как в прошлом году, так и в этом, если мы не исполняем обязательства, и они не являются целевыми и обусловлены специальным законодательством, все, что сверх этого, зачисляется в Резервный фонд. Дополнительно к 107 млрд порядка 400-450 млрд рублей перейдет резервный фонд", - сказал Силуанов.

В октябре правительство поручило Минфину внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год и увеличить резервный фонд правительства на 2,49 млрд рублей.

Планы заимствований

Минфин РФ планирует занять около 3,7 трлн рублей в 2021 году, примерно по 75 млрд рублей за неделю, сообщил глава ведомства.

"В следующем году нам нужно будет занять около 3,7 трлн рублей, примерно это 75 млрд рублей за 1 аукцион", - отметил Силуанов. По его словам, темпы заимствований будут зависеть от внешней конъюнктуры. "С опережением или нет? Будем смотреть исходя из конъюнктуры. Здесь тоже вопрос, что будет с американской администрацией, будут ли они ограничения вводить на наши долги", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Минфин в 2021 году планирует занять $3 млрд на внешних рынках в зависимости от конъюнктуры. "На следующий год у нас $3 млрд предусмотрено - выход на внешние рынки. Тоже будем смотреть исходя из конъюнктуры. В этом году неплохо сходили на рынок евро, в следующем году будем дальше работать", - сказал Силуанов.

По его словам, Минфин по-прежнему выступает против сильного наращивания госдолга, так как его обслуживание потребует больших трат из бюджета. "Я не сторонник наращивания долга. Нарастить можно очень быстро, но наращивание долга связано со ставками в экономике, для нас это ключевой макроэкономический показатель - стоимость кредитов. Второе: не нравится, конечно, мне, что мы большую часть наших бюджетных трат будем направлять на обслуживание долга. Он у нас все-таки не 1%, все-таки 6% с лишним, поэтому здесь разгоняться было бы неправильно", - сказал Силуанов.

Он отметил, что Минфин РФ не будет стремиться "занять любой ценой" в 2021 году "Поэтому особо разгоняться с заимствованиями не хотелось бы. Не будем стремиться занять любой ценой, ухудшая и условия для корпоративных заемщиков, мы же здесь основной игрок на этом рынке, поэтому будем как всегда проводить аккуратную политику", - добавил глава Минфина.

12 ноября состоялось размещение российских евробондов с погашением в 2027 и 2032 годах. Совокупный объем привлеченных средств составляет €2 млрд, что является крупнейшей сделкой Минфина по единовременному привлечению средств в европейской валюте. По Силуанова, совокупный спрос составил около €2,8 млрд.