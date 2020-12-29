Государство увеличит субсидирование внутренних авиаперелетов с Дальнего Востока

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минфин подготовил предложения о выделении дополнительных ресурсов на субсидирование внутренних авиаперелетов с Дальнего Востока, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Государство будет выделять дополнительные ресурсы на субсидирование авиаперелетов с Дальнего Востока во исполнение поручения президента. Минфин подготовил предложения", - сказал Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что считает необходимым увеличить субсидирование региональных авиаперевозок. По оценке главы государства, сейчас на субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока направляется недостаточно средств.