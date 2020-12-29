Мишустин утвердил методику расчета KPI госкорпораций и институтов развития

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил методику расчета ключевых показателей эффективности (KPI), от достижения которых будет зависеть уровень вознаграждения топ-менеджеров госкорпораций. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"Работу госкорпораций и институтов развития начнут оценивать по ключевым показателям эффективности, от их достижения также будет зависеть уровень вознаграждения топ-менеджеров. Методические рекомендации по расчету этих параметров утвердил председатель правительства", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, ключевые показатели эффективности разделены на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития.

"К первой группе рекомендуется отнести коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, динамику выручки, доход акционеров. Ко второй - количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт и бюджетную эффективность", - сообщили в пресс-службе. Во вторую группу разрешается включать также специализированные KPI, например, бесперебойность и безопасность предоставления услуг.

Отраслевые показатели для каждой организации будет определяться по согласованию с профильными министерствами и ведомствами. Общее количество показателей ограничивается десятью, а удельный вес каждого должен составлять не менее 5%. Компании будут распределены по четырем категориям: действующие на конкурентном рынке, естественные монополии и инфраструктурные компании, финансовые организации, институты развития. Как отметили в кабмине, это поможет лучше рассчитать KPI для каждой структуры в отдельности.

В правительстве подчеркнули, что решение о внедрении KPI было принято в продолжение реформы институтов развития, о старте которой Мишустин объявил 23 ноября.

В рамках этой реформы часть институтов решено было ввести в состав ВЭБ.РФ, отдельные - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП Банк и банк "ДОМ.РФ" - объединить в более крупные структуры. Некоторые организации будут ликвидированы, а их функции распределены между ВЭБ.РФ и органами исполнительной власти. Изменения призваны сделать институты более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития.