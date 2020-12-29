Создание нового инвестиционного блока на базе ВЭБ.РФ не потребует допсредств

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Создание нового инвестиционного блока на базе ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития не потребует дополнительных вложений. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это не потребует дополнительных средств, потому что там, наоборот, в ВЭБ вливаются определенные структуры, которые в том числе привносят дополнительный капитал", - сказал министр, комментируя возможные затраты на создание инвестиционного блока.

Ранее правительство приняло решение о перераспределении между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти функции восьми институтов развития. Таким образом, ВЭБ.РФ получит в свое управление Корпорацию МСП, Российский экспортный центр и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Роснано", "Сколково", Фонд развития промышленности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, а также Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (он же Фонд содействия инновациям).