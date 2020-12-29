Силуанов заявил, что оснований для корректировок бюджета на 2021 год сейчас нет

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Оснований для корректировок федерального бюджета на 2021 год сейчас нет, несмотря на вторую волну COVID-19 - накопленные резервы позволят покрыть дополнительные расходы, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы вообще получили такую же индульгенцию от парламента, как и в этом году. Мы можем не вносить поправки в бюджет и самостоятельным решением правительства по согласованию с комиссией соответствующей парламентской быстро вносить изменения в роспись. Пока у нас нет планов выходить на корректировку бюджета. Сейчас мы видим, что хоть и вторая волна пришла, но мы пока не закрываем экономику, в отличие от других стран", - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что накопленные резервы позволят покрыть дополнительные расходы. "Мы накопили резервы, и этими резервами закроем дополнительные потребности, в первую очередь, по ключевым позициям, требующим дополнительных расходов", - добавил министр.

Доходы федерального бюджета в 2021 году запланированы на уровне 18,8 трлн рублей, расходы - 21,52 трлн рублей, прогнозный объем ВВП - 115,53 трлн рублей. Бюджет основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития РФ, который предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения связанных с коронавирусом ограничений.